Derzeit geht es im Dschungelcamp langsam aber sicher auf die Zielgerade zu – durch viele Auseinandersetzungen zwischen Danni Büchner (41) und Elena Miras (27) wird es dabei auch nicht langweilig. Einen Promi dürften treue Fans des TV-Formats aber vermissen: Es wurde im Vorfeld gemunkelt, dass Hubert Fella (52) in die Urwald-WG einziehen könnte. Mit seiner Teilnahme hätte der ehemalige Sommerhaus der Stars-Kandidat in die Fußstapfen seines Ehemanns Matthias Mangiapane (36) treten können, der dem australischen Busch 2018 einen Besuch abstattete. Promiflash verrät Hubert jetzt, warum er dieses Mal nicht nach Down Under geflogen ist!

Dass der Reality-TV-Star momentan nicht am Lagerfeuer des Camps sitzt, hat einen ernsten Grund, wie er im Promiflash-Interview preisgibt: "Bis Dezember stand noch der Plan, dass ich einziehe, aber meine Zuckerwerte waren dieses Jahr so schlecht – hoch, runter, hoch, runter. Und ich brauche stabile Werte, damit ich dann irgendwann mal einziehen kann." Die Gesundheit gehe vor – darum bleiben Hubert vorerst Kakerlaken, unbequeme Pritschen und nervige Konkurrenten erspart.

Dass er vielleicht bei der 15. Staffel von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" dabei sein wird, schließe der Hammelburger dennoch nicht aus. Zumindest wäre es nicht das erste Mal, dass ein VIP zwei Anläufe beim Gesundheits-Check braucht: Auch Günther Krause (66), der 2020 das Camp leider nur kurz mit seiner Anwesenheit beehrte, bestand die Ärzte-Tests im Jahr zuvor nicht. Eins stehe jedoch für Hubert fest, wenn er nach Australien fliegt: Den berühmten Maiskolben-Badeanzug seines Partners wird er im Fernsehen nicht nochmal tragen: "Nein, ich habe eine Kiste voll und wir haben da jede Menge Auswahl!"

Alle Folgen von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" bei TVNOW

Chris Emil Janßen / ActionPress Matthias Mangiapane und Hubert Fella

Anzeige

Bieber, Tamara / ActionPress Hubert Fella im März 2019

Anzeige

MG RTL D Matthias Mangiapane bei seiner Dschungelprüfung an Tag 3 des Dschungelcamps

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de