Die Kandidaten bei The Biggest Loser müssen über sich hinauswachsen! Seit drei Wochen kämpfen in der Sat.1-Show wieder motivierte Teilnehmer mit ihrem Gewicht. Zuletzt wurden die Anwärter in zwei Teams aufgeteilt, die heute in einer Challenge gegeneinander antreten mussten. Die Prämie: Ein Bonus von drei Kilo, der beim entscheidenden Wiegen am Ende der Woche vom Team-Gewicht abgezogen wird. Doch dann kam es ganz anders, als erwartet!

Die Aufgabe war klar: Team rot und Team blau mussten am Strand von Naxos eine mehrere Meter hohe Statue vergraben – innerhalb von zweieinhalb Stunden. Die Sieger-Gruppe sollte den besagten Kilo-Bonus von drei Kilo bekommen. Doch der Plan von Coach Christine Theiss (39) ging nicht auf: Keine der Mannschaften schaffte die Aufgabe in der vorgegebenen Zeit! "Ihr habt das Zeitlimit überschritten!", erklärte die Profi-Boxerin und verkündete dann die große Überraschung: "Deshalb werden wir erstmals in der Geschichte von 'Biggest Loser' den Gewichts-Bonus teilen. Das heißt, jedes Team bekommt eineinhalb Kilogramm!"

Große Euphorie über den geteilten Preis kam bei den Kandidaten aber nicht auf – im Gegenteil: Die Teilnehmer waren total sauer, die Aufgabe nicht gemeistert zu haben. Mentorin Petra Arvela holte ihre Schützlinge jedoch zurück in die Realität: "Wozu sind wir hier? Um Gewicht zu verlieren! Das habt ihr heute gemacht!", motivierte die Fitness-Trainerin das rote Team.

