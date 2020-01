LeBron James (35) kann den Verlust seines Freundes noch immer nicht fassen! Am vergangenen Sonntag kamen Kobe Bryant (✝41) und seine 13-jährige Tochter Gianna bei einem Hubschrauber-Absturz im kalifornischen Calabasas ums Leben. Im Netz äußerten sich bereits einige Promis zum Tod des ehemaligen Basketballprofis. Kobes einstiger Teamkollege LeBron hielt sich bisher zurück – doch jetzt meldet auch er sich zu Wort: Mit rührenden Worten nahm der Sportler von seinem langjährigen Kumpel Abschied!

"Ich bin noch nicht bereit, aber was soll's. Mann, ich sitze hier und versuche, etwas für diesen Beitrag zu schreiben, aber jedes Mal, wenn ich es versuche, fange ich wieder an zu weinen und denke nur an dich, Nichte Gigi und die Freundschaft/ Bindung/ Brüderlichkeit, die wir hatten", schrieb LeBron am Montag via Instagram. Neben den emotionalen Zeilen teilte der 35-Jährige mehrere Bilder, die ihn und Kobe zeigen. Einst die größten Konkurrenten, pflegten Kobe und LeBron schließlich eine dicke Freundschaft: Zusammen gingen sie für die Los Angeles Lakers auf Korbjagd und repräsentierten sogar die US-amerikanische Nationalmannschaft.

"Mein Herz ist gebrochen und ich bin am Boden zerstört, mein Bruder", teilte LeBron in seinem Post mit. Kurz vor Kobes Tod hatten die beiden Freunde noch miteinander telefoniert. Die Gedanken des Ex-Cleveland-Spielers gelten jetzt der Familie seines verstorbenen Basketball-Kollegen und den anderen Hinterbliebenen. Der Verlust der Sportlegende motiviert LeBron zu Höchstleistungen: "Ich verspreche dir, dein Vermächtnis weiterzuführen", schrieb er und spielte damit auf die ewige Rangliste der punktbesten Spieler der Liga an.

Getty Images LeBron James und Kobe Bryant im März 2016

Getty Images Kobe Bryant und LeBron James im August 2008

Getty Images LeBron James im Mai 2018

