Klassisch statt Klunker: Das scheint offenbar das Motto der beiden Love Island-Kandidaten Samira und Yasin zu sein – zumindest, was die Wahl des Verlobungs-Schmuckstücks angeht. Im September lernte sich das Paar in der Kuppelshow kennen und lieben – und vor wenigen Tagen hielt Yasin dann ganz romantisch um die Hand seiner Auserwählten an. Doch was genau hat der ehemalige Sportlehrer seiner Samira an den Finger gesteckt? Jetzt lüftet die Hamburgerin das Geheimnis und zeigt ihren Verlobungsring.

Bei einer Instagram-Fragerunde hakte ein neugieriger Fan bei Samira nach und erinnerte sie daran, dass sie ein Foto von ihrem Ring posten wollte. Daraufhin lichtete die Reality-Darstellerin das Schmuckstück ab und teilte das Foto mit ihrer Community: Samiras Verlobungsring ist silber, recht filigran und sehr schlicht. Oben ziert ihn ein kleiner Stein, der aber nicht genauer zu erkennen ist. Da das Paar auf dem Bild Händchen hält, sticht auch Yasins Ring ins Auge. Dieser ist ähnlich schlicht wie Samiras Ring gehalten, nur insgesamt etwas breiter und flacher.

Bis die beiden ihre Eheringe austauschen werden, kann es aber vermutlich noch eine Weile dauern. "Wir lassen uns da Zeit, wir wollen uns nicht stressen. Das kommt alles mit der Zeit – wann genau, wissen wir noch nicht", erklärte Samira vor Kurzem im Promiflash-Interview.

Instagram / samira.bne Verlobungsringe der Ex-"Love Island"-Kandidaten Samira und Yasin

Anzeige

Instagram / yasin__ca Ex-"Love Island"-Kandidaten Yasin und Samira

Anzeige

RTL II/Magdalena Possert Samira und Yasin bei "Love Island" 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de