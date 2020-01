Hat Rihanna (31) ihr Single-Dasein schon wieder beendet? Erst vor Kurzem war bekannt geworden, dass ihre Beziehung mit dem Milliardär Hassan Jameel nach knapp drei Jahren endgültig gescheitert sein soll. Nur wenige Tage später wurde die Sängerin mit A$AP Rocky (31) an ihrer Seite gesichtet. Das Pikante daran: Schon seit 2013 wird den beiden Stars immer wieder eine Liaison nachgesagt. Und noch pikanter ist: Jetzt sollen sich die beiden ein Hotelzimmer in New York geteilt haben!

Gegenüber The Sun verriet ein Insider, dass der Rapper und die R&B-Ikone kürzlich eine Nacht zusammen verbracht haben sollen. "Sie teilten sich während einer Reise in New York eine Hotelsuite", erklärte die Quelle. Weil die Trennung von ihrem Milliardärs-Ex aber noch so frisch sei, denke Rihanna nicht darüber nach, ob es mit A$AP eine Zukunft geben werde. Die Beziehung zwischen den beiden sei somit eher ungezwungen. "Sie freuen sich einfach über die Gesellschaft des anderen."

Vor sieben Jahren hieß es schon mehrfach, dass der "Praise the Lord"-Interpret und RiRi miteinander anbandeln würden. Bei einem Video-Dreh waren sie dabei beobachtet worden, wie sie sich küssten. Diese Spekulationen wurden damals aber von A$AP sofort dementiert. Er äußerte sich in einem Statement, dass ihr Verhältnis rein platonisch sei.

ActionPress/Backgrid Rihanna und A$AP Rocky bei den Fashion Awards 2019

Anzeige

ActionPress/OLIVIER BORDE / BESTIMAGE Rihanna und A$AP Rocky bei der Paris Fashion Week 2018

Anzeige

Getty Images A$AP Rocky, Rapper

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de