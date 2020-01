Kann aus Liebe etwa Freundschaft werden? Ende vergangenen Jahres überraschten Johannes Haller (32) und Yeliz Koc (26) die Fans mit ihrer plötzlichen Trennung. Schon einmal hatten die Sommerhaus der Stars-Kandidaten ihre Beziehung beendet, rauften sich aber kurze Zeit später wieder zusammen. Diesmal soll es nun endgültig vorbei sein. Doch hat das einstige Pärchen kurz nach seinem Liebes-Aus noch Kontakt zueinander?

In ihrer Instagram-Story stellte sich die Beauty am vergangenen Mittwoch den neugierigen Fragen ihrer Community. Ein User wollte in der kleinen Fragerunde wissen, ob sie und Johannes noch Kontakt haben. "Wenn uns danach ist, Kontakt zu halten, dann tun wir das auch", antwortete Yeliz ehrlich. Sie hätten viel miteinander erlebt und durchgemacht und würden sich nach wie vor nicht "hassen." Zu der Frage, ob möglicherweise mit einem Liebes-Comeback zu rechnen sei, gab die Bachelor in Paradise-Schönheit keinen Kommentar ab.

Dass die gescheiterte Beziehung nicht spurlos an ihm vorübergegangen ist, zeigte vor allem Johannes. Er verriet im Netz ganz offen, dass er immer noch an Herzschmerz leide. "Ja, jeden Tag! Es ist so wichtig, dieses Gefühl zuzulassen und es nicht zu verstecken", erklärte der Hobbysegler. Eine Reise nach Südafrika habe ihm zwar dabei geholfen, sich selbst zu finden, aber danach sei der Liebeskummer erst mal heftiger geworden.

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc, "Bachelor in Paradise"-Kandidatin

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc, "Das Sommerhaus der Stars"-Teilnehmerin

Instagram / johannes_haller Johannes Haller in Südafrika

