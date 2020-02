Wow, sie kann einfach alles tragen! Hailey Bieber (23) könnte sich wahrscheinlich einen Kartoffelsack überwerfen und der Lumpen würde wie ein It-Piece wirken. So auch kürzlich mit einem einfachen, weißen Herrenhemd geschehen: Statt das Ganze nach Pyjama-Oberteil aussehen zu lassen, versteht es die Frau von Popstar Justin Bieber (25), den Look mit ein paar simplen Tricks aufzuwerten. Das Beste: Haileys klassisch-cooles Outfit lässt sich supereinfach nachstylen!

Mit besagtem Look wurde die Blondine jetzt in Beverly Hills gesichtet. Das weiße XXL-Hemd kombinierte sie mit einer hellen Röhrenjeans, die das körperbetontere Pendant zum lockeren Oberteil bildet. Damit das nicht zu sackartig wirkt, knöpft Hailey es nur bis zur Hälfte zu und lässt somit bis auf den Bund ihrer High-Waist-Jeans blicken. Dazu trug Hailey Fell-Sandaletten im Leo-Muster. Auffällig ist auch der rote Lippenstift, der farblich perfekt auf die rote Balenciaga-Tasche abgestimmt ist und dem Outfit einen Farbakzent verpasst. Et voilà, fertig ist der elegante, aber dennoch alltagstaugliche Hollywood-Look.

Auch in der Vergangenheit wurde die 23-Jährige bereits mit raffiniert-lässigen XXL-Looks im Alltag gesichtet, die prinzipiell leicht nachzustylen sind. Aber Vorsicht beim Nachahmen: Hailey verzichtet dabei immer mal wieder gerne auf einen BH!

Splash News Hailey Bieber in Beverly Hills, Januar 2020

Splash News Hailey Bieber in Beverly Hills, Januar 2020

Splash News Hailey Bieber in Beverly Hills, Januar 2020

Collage: MEGA Hailey Bieber in Los Angeles im Januar 2020



