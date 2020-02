Nikki Bella (36) hat Probleme mit ihrem Verlobungsring – der will einfach nicht richtig passen! Kurz nach dem Jahreswechsel hat die ehemalige Wrestlerin ihr großes Liebes-Geheimnis gelüftet: Schon im Herbst hatte ihr Freund Artem Chigvintsev ihr die Frage aller Fragen gestellt. Kurz darauf hat die dunkelhaarige Beauty dann überraschend angekündigt, dass sie den ersten gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Doch bevor Nikki nun ihre Schwangerschaft richtig genießen kann, möchte sie noch eine kleine Erledigung machen: Sie will ihren Ring anpassen lassen – damit er endlich paßt.

Auf ihrem YouTube-Kanal präsentiert die Sportlerin nun stolz den glitzernden Klunker – und gibt zu, dass er noch immer nicht perfekt an ihrem Finger sitze. Obwohl sie ihn bereit zum Ändern gebracht habe, konnte man beim Juwelier offensichtlich nicht alle ihre Wünsche erfüllen. "Er ist immer noch zu groß. Er passt nicht richtig und sie konnten es nicht so anpassen, wie ich wollte, also muss ich das in ein oder zwei Monaten noch mal machen lassen", erklärt Nikki. Weil ihr das Schmuckstück aber so gut gefalle, habe sie es ihrer Community unbedingt schon zeigen wollen.

Neben ihrer Verlobung und der Schwangerschafts-Nachricht, hat die 36-Jährige allerdings noch eine weitere Sensations-News im Gepäck – und dadurch noch mehr Grund zur Freude: Nicht nur sie, sondern auch ihre Zwillingsschwester Brie bekommt ein Baby. "Warte: Zwillinge, die gleichzeitig schwanger sind? Die Leute werden denken, das sei ein Witz", scherzten die beiden werdenden Twin-Mütter bei der Baby-Ankündigung.

TheImageDirect.com/ ActionPress Nikki Bella und ihr Verlobter Artem Chigvintsev

YouTube / The Bella Twins Nikki Bellas Verlobungsring

SIPA PRESS/ Birdie Thompson/AdMedia/ ActionPress Die Wrestling-Twins Nikki und Brie Bella

