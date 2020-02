Werden Heidi Klum (46) und Tom Kaulitz (30) etwa doch keine Eltern mehr? Seit ihrer Hochzeit im vergangenen Jahr, hat die Vierfach-Mutter immer wieder mit Babygerüchten zu kämpfen. In der vergangenen Folge Germany's next Topmodel ging Kandidatin Charlotte sogar noch einen Schritt weiter: Sie legte Heidi die Karten und prophezeite ihr ein weiteres Kind. Jetzt reagierte die Modelmama ziemlich eindeutig auf diese Wahrsagung: Heidi will keine weiteren Kinder mehr!

In der neuen Folge von Germany's next Topmodel shooten Heidis Mädchen mit Starfotograf Rankin. Als Charlotte das Set betritt, muss die 46-Jährige ihrem guten Freund erst mal von den übersinnlichen Fähigkeiten ihres Schützlings erzählen – hat darauf aber auch gleich eine Antwort parat: "Das wird nicht passieren. Der Backofen ist zu!" Ganz klar also, die Familienplanung im Hause Klum-Kaulitz ist abgeschlossen.

Auch auf der diesjährigen amfAR-Gala wurde Heidi wieder auf eine mögliche Schwangerschaft angesprochen, reagierte da aber mit einer ordentlichen Portion Humor: "Ja, vielleicht trage ich ja deshalb auch so ein weites Kleid, weil da schon etwas wächst. Ich meine, in Deutschland bin ich ja ständig schwanger."

Instagram / charlotte.louises GNTM-Kandidatin Charlotte, November 2019

Getty Images Heidi Klum im November 2019

Getty Images Heidi Klum bei der amfAR-Gala 2020 in New York

