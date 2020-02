Da haben sich zwei gesucht und gefunden: Severino Seeger hat sich in Sharon Trovato verguckt! Seit fast zwei Jahren geht der einstige Deutschland sucht den Superstar-Sieger allein durchs Leben: Im August 2019 hatte er die Trennung von seiner Ehefrau Rea bekannt gegeben. Bei einer gemeinsamen Produktion funkte es jetzt aber gewaltig zwischen dem Musiker und der TV-Ermittlerin: In einem Interview bestätigte Severino jetzt, dass er mit Sharon zusammengekommen ist!

Mit Bild sprach Severino über seine aktuelle Gefühlslage. Gerade drehte er mit Sharon ein Musikvideo zu seiner neuen Single "Du bist meine 1". Die brünette Detektivin spielt nicht zufällig in dem Clip mit, wie der 33-Jährige erklärte: Sie sind tatsächlich ein Paar! "Wir sind gerade in der Kennenlernphase, obwohl wir uns schon seit neun Jahren kennen", stellte er fest. Die Gelegenheit, eine Partnerschaft einzugehen, habe es zuvor nie gegeben, da beide immer in Beziehung waren.

Severino ist froh, dass er endlich über seine neue Liebe sprechen kann. Denn noch nie habe er sich so wohl mit einer Frau gefühlt: "Ich freue mich, dass es sich mit Sharon so gut anfühlt. Ich bin sehr gerne in ihrer Nähe", schwärmte er. Die 28-Jährige ließ sich noch nicht zu einem Statement hinreißen. Auch gemeinsame Pärchenfotos haben sie bisher nicht auf ihre Social-Media-Accounts hochgeladen.

Sascha Steinbach / Getty Severino Seeger bei "Let's Dance"

Anzeige

Instagram / sharon_trovato28 Sharon Trovato, TV-Star

Anzeige

Instagram / severino_official_ Severino Seeger, DSDS-Sieger 2015

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de