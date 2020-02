Gülcan Kamps (37) ergreift Partei für Michael Wendler (47) und Laura Müller! Die beiden Ex-Das Sommerhaus der Stars-Kandidaten bekommen aktuell ganz schön ihr Fett weg. Ihre Beziehung sorgte von Anfang an bei dem ein oder anderen für Gespött – seit einigen Tagen wird das Paar jedoch von Oliver Pocher (41) mit Parodievideos massif aufs Korn genommen. Die Clips, in denen er und Amira M. Aly die beiden Turteltauben nachäffen, lösten einen regelrechten Hype aus. Sie werden derzeit von zahlreichen Fans imitiert. Michael und Laura tun Gülcan deswegen ganz schön leid!

Im Promiflash-Interview verriet die Moderatorin jetzt: "Es ist einfach so, dass ich denke: 'Oh, lasst die beiden doch in Ruhe. Die Armen, jetzt reicht es doch mal.'" Gülcan vermutet zwar, dass Michael mit dem Medienrummel ganz gut klarkommt, dass die viele Kritik Laura aber womöglich nahe gehen könnte. "Wenn man so schnell so erfolgreich ist, kriegt man schnell mal einen auf den Deckel und wird geärgert", so ihre Erfahrung.

Michael erklärte vor einigen Tagen, dass er den Comedian jetzt wegen Beleidigung und Urheberrechtsverletzung angeklagt habe. Gülcan denkt zwar nicht, dass dem 41-jährigen Spaßvogel nun tatsächlich Konsequenzen drohen, glaubt aber, dass der Musiker mit der Anzeige vor allem seine Freundin verteidigen wollte: "Ich denke, er wollte einfach auch ein Zeichen setzen und ich glaube auch, dass er seine Frau beschützen möchte, deswegen kann ich ihm das nicht übel nehmen.

Instagram / wendler.michael Laura Müller und Michael Wendler im Februar 2020

Getty Images Oliver Pocher im Mai 2017 in München

Instagram / guelcankamps Gülcan Kamps, Dezember 2019

Was denkt ihr über die Videos? 1608 Stimmen 1172 Ich finde sie total lustig! 436 Ich finde, sie haben überhandgenommen.



