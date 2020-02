War Kai Pflaumes (52) Kleiderwahl etwa ein Statement? Eigentlich ist der Moderator in der deutschen TV-Landschaft für sein Good-Guy-Image bekannt. Er führte schon durch zahlreiche Sendungen der als eher konservativ geltenden öffentlich-rechtlichen Sender. So ist er 52-Jährige zum Beispiel schon seit 2015 das Gesicht der Familien-Show "Wer weiß denn sowas?". Jetzt sorgte Kai allerdings mit einer sehr kontroversen Aktion für negative Schlagzeilen: Er posierte in einem Codein-T-Shirt im Netz!

Der Hustensaft wird vor allem in der Musikszene zunehmend konsumiert und ist zu einer gefährlichen Partydroge geworden. Umso überraschender, dass sich der TV-Star nun bei Instagram auf gleich drei Bildern in einem weißen Oberteil zeigte, das mit einer Flasche des Medikaments bedruckt war. Dabei setzte Kai die fragwürdige Substanz nicht nur mit seinem Outfit in Szene, sondern schien sie auch in einem Kommentar zu verherrlichen: "Was für ein toller sonniger fast frühlingshafter Tag heute in Hamburg. War schon echt T-Shirt-Wetter. Sollte ich mich wider Erwarten erkältet haben, nehme ich guten Hustensaft", schrieb er und fügte die Hashtags "Hustensaft" und "schlürfen" hinzu.

Einige Fans kritisierten Kai daraufhin scharf für seinen Beitrag: "Traurig, dass sie sich solch ein Kleidungsstück zulegen - zahlreiche Berühmtheiten aus der Hip Hop Szene missbrauchen das Medikament als Rauschmittel. Und sie als Vorbildfunktion und Mensch des öffentlichen Lebens, animieren und werben nahezu für das Medikament aka Heroin! Da machst du Deinem Namen alle Ehre, du Pflaume!"

Instagram / kaipflaume Kai Pflaume im Januar 2020

Anzeige

Instagram / kaipflaume Kai Pflaume in einem Codein-T-Shirt im Februar 2020

Anzeige

Instagram / kaipflaume Kai Pflaume in einem Codein-T-Shirt im Februar 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de