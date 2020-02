Jedes Paar macht seine eigenen Regeln – auch Justin Bieber (25) und seine Frau Hailey (23). Die beiden hatten sich vor knapp zwei Jahren nicht nur nach wenigen Monaten Beziehung verlobt, im September 2018 heirateten sie auch schon zum ersten Mal. Statt in die Flitterwochen zu fliegen, gingen der Popsänger und das Model lieber picknicken. Das sind aber nicht die einzigen Besonderheiten ihrer Ehe: Justin und Hailey haben im Schlafzimmer einen bestimmten Verhaltenskodex!

Im Interview mit Elle plauderte die 23-Jährige Details aus ihrer Beziehung zu dem kanadischen Teenie-Schwarm aus. Bei einer Information dürften neugierige Fans des Paares die Ohren spitzen: "Wir haben eine Regel: keine Handys im Bett, außer es ist absolut notwendig", erzählte Hailey.

Sie selbst genieße die telefonfreie Zeit in vollen Zügen: "Ich versuche, mehr zu lesen, statt im Bett an meinem Smartphone zu hängen", verriet die Tochter von Stephen Baldwin (53). Insgesamt lasse sie es ohnehin gerne ruhig angehen und verbringe ihre Freizeit am liebsten zu Hause.

Instagram / haileybieber Hailey Bieber im November 2019

SIPA PRESS/Action Press Justin und Hailey Bieber bei der Premiere von "Seasons" in Los Angeles

Instagram / haileybieber Hailey Bieber, Model

