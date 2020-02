Seit dem 30. Januar ist wieder das Germany's next Topmodel-Fieber ausgebrochen! Schon bald steht die dritte Episode der 15. Staffel an und die verspricht, spannend zu werden. In bereits veröffentlichten Trailern ist schon jetzt zu sehen, dass es zu Konflikten und extremen Gefühlsausbrüchen unter den Nachwuchsmodels kommt. Dieses Potpourri an Emotionen dürfte den Zuschauern aus den vorigen Staffeln relativ bekannt vorkommen. Eine Sache machen die neuen Kandidatinnen allerdings komplett anders als ihre Vorgängerinnen...

Beim Cross Jeans Fashion Brunch im Rahmen der Berlin Fashion Week verriet Sayana Ranjan, die Zweitplatzierte der vergangenen Staffel, im Promiflash-Interview, dass sie die Nachwuchsmodels bereits genau unter die Lupe genommen hat. Ein Aspekt ist ihr dabei schon jetzt aufgefallen: "Die sind wirklich sehr schlau, sie wissen schon, was hinter der Kamera abläuft, sie denken schon viel weiter als wir."

Bezüglich ihres eigenes Handelns während der 14. Staffel sagt Sayana ganz offen: "Ich war richtig dumm eigentlich. Ich hab einfach über alles geredet, meine Meinung zu Leuten gesagt." Zwischen Shootings, Entscheidungswalks und Co. werden die Kandidatinnen für gewöhnlich von Redakteuren zu allen möglichen für die Sendung relevanten Themen interviewt. Viele der Teilnehmerinnen kritisierten bereits nach der Zeit in der Show, dass ihre Antworten in falschen Zusammenhängen dargestellt worden seien. Das kann den neuen Mädchen laut Sayana wohl nicht passieren, denn "die haben das alles schon durchblickt und das ist für ProSieben natürlich schwierig."

Getty Images Sayana beim "Germany's next Topmodel"-Finale 2019

Instagram / sayana.gntm.2019 Model Sayana Ranjan

Bieber, Tamara Sayana 2019 in Berlin

