Bei Stephanie Schmitz (25) und Julian Evangelos (27) gibt es Meinungsverschiedenheiten. Die beiden gelten als das Traumpaar der ersten Love Island-Staffel. Nur vier Monate nach Ausstrahlung der letzten Folge hielt der einstige "Mister NRW" um die Hand der Blondine an, die Hochzeit fand noch nicht statt. Auch wenn die beiden regelmäßig auf Social Media süße Pärchenbilder teilen, gibt es in ihrer Beziehung einen großen Knackpunkt: In Sachen Familienplanung hat das Paar ganz unterschiedliche Vorstellungen.

Bei einer Instagram-Fragerunde auf Stephies Account wollte ein Fan wissen, wie das Paar über das Thema Kinder denkt. Darauf antwortete die 25-Jährige: "Dieses Thema ist der einzige Punkt, bei dem Julian und ich uns uneinig sind. Ich denke, ob man eine Lösung findet, hängt sehr stark davon ab, wie sehr der eine ein Kind will und wie sehr der andere eben keins möchte." Julian erzählte gegenüber RTL, dass er am liebsten direkt nach der Hochzeit mit dem Nachwuchs loslegen wolle. Stephie hingegen sei sich sicher, kein Kind zu wollen. Einen Kompromiss schließe sie aus. "Eine schwierige Ausgangslage", fasste die Influencerin abschließend zusammen.

Ob sich Julian und Stephie in diesem Punkt ihrer Beziehung noch einigen können, ist offen. Im Juni hieß es noch, dass Stephie sich mit der Nachwuchsplanung Zeit lassen wolle. Von einem kinderlosen Leben war damals nicht die Rede.

Instagram / julian.evangelos Stephanie Schmitz und Julian Evangelos im Januar 2020

Anzeige

Instagram / julian.evangelos Julian Evangelos und Stephanie Schmitz im Juli 2019 in Mexico

Anzeige

Instagram / julian.evangelos Julian Evangelos und Stephanie Schmitz

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de