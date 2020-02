Die Fans von Sophia Vegas (32) sind besorgt: Im Netz teilte die Reality-TV-Darstellerin vor wenigen Stunden ein Bild, auf dem sie in einem Krankenhausbett liegt und an zahlreiche Schläuche und Maschinen angeschlossen ist. Ihr Mann Daniel Charlier kuschelt sich fürsorglich neben sie. Außer den Worten "Wahre Liebe" kommentierte die Beauty nichts. Jetzt ist der Grund für den Aufenthalt in der Klinik allerdings klar: Sophia erlitt einen Bauchdeckenbruch!

Erst vor zwei Jahren legte sich die 32-Jährige für eine Schönheitsoperation unters Messer. Dabei wurden der Blondine Rippen entnommen, um eine schönere Taille zu zaubern. Genau das wurde der Mutter der kleinen Amanda nun sehr wahrscheinlich zum Verhängnis: "Ich vermute einfach, dass der Arzt, der mir die Rippen herausgenommen hat, mich nicht richtig zugenäht hat", erklärte sie gegenüber RTL. Dadurch entstand an der Bauchdecke des TV-Sternchens jetzt ein Bruch, durch den sogar die Leber herauskommen könnte.

Durch einen medizinischen Eingriff konnte nun Schlimmeres vorerst vermieden werden. Obwohl die Ex von Bert Wollersheim viel Wert auf ihr Aussehen legt, bereut sie ihre Beauty-OP inzwischen: "Das ist einfach nichts, was im Leben nötig ist", erzählt sie und möchte ihre Community warnen, bevor jemand den gleichen Schritt wagt.

Instagram / officialsophiavegas Sophia Vegas und Daniel Charlier im Februar 2020 in Beverly Hills

Getty Images Sophia Vegas im Januar 2018

Instagram / officialsophiavegas Sophia Vegas, Reality-TV-Star

