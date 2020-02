Beste Freundinnen machen ja bekanntlich alles zusammen! Angelina Heger (28) befindet sich im sechsten Schwangerschaftsmonat und gibt der Community ihrer sozialen Netzwerke regelmäßige Babybauch-Updates. Die Freundin von Ex-Bachelor Sebastian Pannek (33) postet jetzt ein Foto mit ihrer besten Freundin Tina. Der süße Zufall: Die beiden sind fast zeitgleich schwanger geworden und zeigen sich an Angelinas Geburtstag gemeinsam mit ihren nahezu identisch großen Baby-Kugeln!

"Wie glücklich ich bin, dich an meiner Seite zu haben!", schreibt die Influencerin unter ihr neues Instagram-Bild, auf dem die beiden Freundinnen in verspielten Kleidern ihre Bäuche aneinanderhalten. Mit den Worten "Danke für diese wundervolle Freundschaft", richtet sich die ehemalige Bachelor-Kandidatin an ihre BFF und freut sich auf die kommende Zeit, in der die beiden Freundinnen ihren Nachwuchs gemeinsam aufziehen können. "Auf eine unfassbar tolle Zukunft mit unseren Engeln", schwärmt die Brünette.

Angelina und Tina sind dabei nicht die einzigen BFF's, die zeitgleich schwanger wurden! Auch die GZSZ-Kolleginnen und guten Freundinnen Isabell Horn (36) und Sila Sahin (34) warteten Anfang 2019 gemeinsam sehnsüchtig auf den Nachwuchs. Mittlerweile sind beide aber schon stolze Mamas.

