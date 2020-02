Dieses prominente Geburtstagskind wurde offenbar haushoch von seinen Freunden gefeiert! Am Dienstag hatte Schauspielerin Jennifer Aniston einen triftigen Grund zu feiern: Die Serien-Darstellerin wurde 51 Jahre alt und schmiss anlässlich ihres Jahrestags eine Party mit ihren Freunden. Dass die Ex von Brad Pitt (56) mit so einigen Stars und Sternchen befreundet ist, ist längst kein Geheimnis mehr – aber mit wem genau hat sie wohl zelebriert?

Neue Paparazzi-Aufnahmen halten Promis am Dienstagabend beim Verlassen des Sunset Tower Hotels in Los Angeles fest, wo die Sause zu Ehren der Filmikone stattgefunden hat. Neben einer casual in Jeans gekleideten Jen wurde auch Gossip Girl-Schnuckel Chace Crawford (34) auf dem Heimweg geknipst. Auch "The Handmaids Tail"-Star Elisabeth Moss (37) spaziert auf den Pics gut gelaunt aus der Einrichtung.

Jemand, der selbstverständlich ebenfalls nicht bei Jennifers Ehrentag fehlen durfte, war Courteney Cox (55), die einstige Show-Kollegin der Friends-Bekanntheit. Die 55-Jährige kam in Begleitung von Jennifer Meyer (42), einer gemeinsamen Freundin und Schmuckdesignerin.

