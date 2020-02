Sophia Cordalis (4) ist schon eine ganz Große! Seit ihrer Geburt ist der Spross der ganze Stolz ihrer Mama Daniela Katzenberger (33) und ihres Papas Lucas Cordalis (52). Vor allem die Katze lässt ihre Fans regelmäßig an ihrem Alltag mit ihrem Töchterchen teilhaben und postet fleißig Schnappschüsse auf Social Media. So nutzt Dani auch diesmal die Gelegenheit und teilte eine süße Erinnerung mit ihrem Kind.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die Kult-Blondine dieses niedliche Foto aus der Vergangenheit: Sophia gibt Daniela einen dicken Schmatzer auf den Mund. Die Aufnahme kommentiert sie mit dem Hashtag #timeflies, zu deutsch: Wie die Zeit vergeht! Wann genau das Bild entstanden ist, verrät die 33-Jährige nicht. Eins ist aber sicher: Das kleine Mädchen liebt seine Mama schon damals heiß und innig.

Dass Sophia ganz nach dem Reality-Star kommt, ist längst kein Geheimnis. Dani teilte vor Kurzem einen Clip, in dem ihr Mädchen im rosa Kleidchen vor der Schmink-Kommode steht und sich völlig selbstverständlich an Mamas Make-up bedient. Die Vorliebe für Lippenstift, Wimperntusche und Co. scheint sich Sophia bei der Goodbye Deutschland-Auswanderin abgeschaut zu haben.

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger Reality-Star

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger mit ihrer Töchterchen Sophia

Instagram / danielakatzenberger Sophia Cordalis im Januar 2020

