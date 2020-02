Über diese Fan-Theorie können Julia P. (17) und Mareike Lerch nur lachen. Die beiden Blondinen nehmen in diesem Jahr an der 15. Staffel von Germany's next Topmodel teil – und das bislang sehr erfolgreich. Aktuell zählen sie zu den 25 Mädchen, die Heidi Klum (46) als die schönsten Deutschlands auserkoren hat. Das ist allerdings nicht das Einzige, was die Fans der Kandidatinnen interessiert. Ein User stellt jetzt romantische Vermutungen über das Verhältnis zwischen Julia und Mareike an.

Julia macht schon vor Sendungsstart kein Geheimnis aus ihrer sexuellen Orientierung. Die 17-Jährige steht auf Männer und Frauen. Theoretisch möglich, dass sie sich zu einer ihrer Mitstreiterinnen hingezogen fühlt, ist es also. Auf Instagram wollte ein Fan nun wissen: "Hast du was mit Mareike am Laufen?" Die Dortmunderin konnte darüber nur herzhaft lachen. "Ich heule, hahahaha. Die Vorurteile, wenn man anders ist, Bro", schrieb Julia.

Auch Mareike nahm das Ganze mit Humor. Sie repostete die Story auf ihrem Account und versah sie mit den Worten: "Ich bin wahrscheinlich trotzdem ihr heimlicher Crush." Die Berlinerin ist seit Monaten glücklich an ihren Verlobten vergeben.

Instagram / internetxdoll Mareike Lerch

Instagram / julia.gntm2020.official Julia P., bekannt aus "Germany's next Topmodel"

Instagram / mareike.gntm2020.official Mareike, Julia P. und Anastasia bei GNTM 2020

