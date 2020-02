Die Gerüchte sind wohl wahr – Paris Hilton (38) ist verliebt! Vor einem Jahr hatte sich die Hotelerbin von ihrem Freund Chris Zylka (34) getrennt. Anschließend wurde es um das Liebesleben der 38-Jährigen sehr ruhig – jedenfalls bis zu den diesjährigen Golden Globes. Bei der Aftershow-Party der Preisverleihung tauchte das It-Girl in Begleitung von Carter Reum auf. Zu diesem Zeitpunkt war die Beziehung der beiden noch ungeklärt. Jetzt gibt es Gewissheit!

Neue Paparazzi-Aufnahmen, die Daily Mail vorliegen, halten einen Kuss zwischen Paris und Carter in aller Öffentlichkeit fest. Am Flughafen von Los Angeles konnten die Turteltauben weder Finger noch Lippen voneinander lassen. Nach der Knutscherei kam es noch zu einem süßen Kuschel-Moment: Carter legte behutsam seine Arme um Paris' Taille, während sie sich an ihren Lover schmiegte.

Trotz öffentlicher Liebesbekundungen steht ein offizielles Statement zu ihrem Beziehungsstatus noch aus. Aber wer weiß, ob die DJane nicht in naher Zukunft ein erstes Couple-Pic in den sozialen Medien teilt. Schließlich lässt sie ihre Follower nur zu gerne an ihrem Leben teilhaben.

