Da kommt ja jemand aus dem Strahlen gar nicht mehr raus! Für Evanthia Benetatou (27) wird der Valentinstag ab sofort eine ganz besondere Bedeutung haben. Der Grund: Live im TV hielt ihr Partner Chris Stenz um die Hand der ehemaligen Der Bachelor-Kandidatin an. Überglücklich nahm sie den Antrag an. Wenige Stunden später kann die Braut in spe ihr Glück immer noch nicht fassen und verrät Promiflash nun exklusiv, wie es ihr geht.

"Ich bin die glücklichste Frau auf Erden", schwärmt Eva im Interview mit Promiflash. Sie sei total überwältigt und könne ihre Gefühle kaum in Worte fassen: "Es war für mich etwas sehr Besonderes, und es hat mich unendlich glücklich gemacht." Sie freue sich schon unheimlich auf die gemeinsame Zukunft mit ihrem Chris und sei gespannt, was die zwei noch zusammen erleben werden.

Wie bereits Marco Cerullo (31) wenige Tage zuvor unter Beweis gestellt hat, ist es gar nicht mal so leicht, einen geplanten Antrag vor laufender Kamera im Vorfeld geheim zu halten. Hat Eva tatsächlich so gar nichts von den Vorbereitungen mitbekommen? "Ich war absolut überrascht. Natürlich hatten wir mal über Heiraten und Kinder gesprochen. Aber ich habe nicht heute damit gerechnet, auf keinen Fall", verrät sie weiter.

Instagram / evanthiabenetatou Chris Stenz und Evanthia Benetatou

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou, Ex-Bachelor-Kandidatin

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou mit Freund Chris, Oktoberfest 2019

