Dieser Abend sorgt für jede Menge Nachwehen im Big Brother-Haus! Am vergangenen Montagabend wurde zum ersten Mal in der diesjährigen Staffel nominiert. Letztlich traf die große Entscheidung Cathleen Vogel und Mareike Müller. Diese beiden Kandidatinnen können bis kommenden Montag von den Zuschauern per Anruf geschützt oder aus dem Container gewählt werden. Das traf die TV-Beautys so sehr, dass sie ihre Mitstreiter nach der Livesendung glatt zur Rede stellen!

Wer hat wen auf die Liste gesetzt? Diese Antworten sorgen in der aktuellen Folge der Realityshow für jede Menge Diskussionsstoff. So ist Mareike zum Beispiel von Vanessa enttäuscht: "Hast du mich nominiert? Ich hätte dich niemals nominiert. Du bist mir echt ans Herz gewachsen. Du musst dich gar nicht weiter rechtfertigen. Ich bin echt enttäuscht, dass du nicht mal was gesagt hast." Aber auch Cathleen kann nach einigen Gesprächen mit ihren Mitbewohnern im Sprechzimmer die Tränen nicht zurückhalten.

Besonders interessant: Nicht nur die nominierten Stars sind erschüttert, auch Mac Troy ist entsetzt, als er hört, dass Gina Beckmann ihn vorgeschlagen hat: "Ich hätte mein Team in Schutz genommen und keinen von meinem Team leiden lassen. [...] Die Basis wird brechen, das kann ich jetzt schon sagen", sieht der Marketingmanager noch so einige Streitigkeiten im Container voraus.

