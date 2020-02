Darf Amanda Bynes (33) überhaupt heiraten? Die Schauspielerin verkündete am Valentinstag mit dem Bild eines dicken Klunkers, dass sie verlobt sei. Für viele kam das etwas überraschend, schließlich hatte sie bisher nie von einem Mann in ihrem Leben gesprochen. Ob es schon konkrete Hochzeitspläne gibt, behält die "She's the Man"-Darstellerin bislang für sich. Jetzt ist bekannt geworden: Ohne die Zustimmung ihrer Mutter dürfe sie eh nicht vor den Traualtar treten!

Ein Strafverteidiger erklärt dem Magazin Us Weekly: "Als Amandas gesetzliche Betreuerin hat ihre Mutter die Verantwortung für ihre Entscheidungen, einschließlich die Entscheidung, ob sie heiraten darf." Sollten ihre Eltern mit der Verbindung nicht einverstanden sein, könnten sie vor Gericht die Annullierung beantragen – wegen der Unzurechnungsfähigkeit der 33-Jährigen. Vor sieben Jahren hatte ein Richter entschieden, Amanda die Vollmündigkeit zu entziehen, nachdem sie in stationäre psychiatrische Behandlung gekommen war.

Dass sie in der Vergangenheit Probleme mit Alkohol und Drogen hatte und wiederholt in einer Entzugsklinik gewesen war, ist kein Geheimnis. Sie besuchte auch regelmäßig Treffen der Anonymen Alkoholiker und lernte dort ihren Verlobten Paul Michael kennen. Das Paar soll erst seit wenigen Monaten zusammen sein.

Instagram / amandabynesreal Amanda Bynes und Paul Michael

Instagram / amandabynesreal Amanda Bynes, Schauspielerin

APEX / MEGA Amanda Bynes im Dezember 2019

