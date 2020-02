So offen hat man Herzogin Kate (38) bisher noch nie erlebt! Um ihr neues Projekt "5 Big Questions on the Under-5s" zu promoten, nahm die Royal-Lady jetzt an einem Podcast teil. Dort plauderte sie ganz offen über ihr Leben als Dreifach-Mama. Sie offenbarte unter anderem, dass sie sich als Mutter oft schuldig fühle und sprach auch darüber, welche Techniken ihr bei der Bewältigung der Geburtsschmerzen geholfen haben. Auch Kates Erziehungsstil war ein Thema: Das gibt die Frau von Prinz William (37) ihren drei Kindern Prinz George (6), Prinzessin Charlotte (4) und Prinz Louis (1) mit auf den Weg!

Wie die 38-Jährige mit ihren Kids umgeht, sei stark von ihrer eigenen Kindheit geprägt. So ist es Kate wichtig, nicht nur viel, sondern vor allem wertvolle Zeit mit ihrer Rasselbande zu verbringen und so besonders schöne Erinnerungen zu schaffen. "Diese Momente, die man mit Menschen verbringt, die einem nahe sind. Ich kenne das aus meiner eigenen Kindheit", meinte sie in dem Podcast Happy Mum, Happy Baby und fügte hinzu: "Ich hatte eine wunderbare Oma, die sehr viel Zeit mit uns verbracht hat, die mit uns gespielt, gebastelt, im Garten gearbeitet und gekocht hat. Ich versuche diese Erfahrungen, die wir mit ihr gemacht haben, in die Erfahrungen einzubauen, die ich jetzt mit meinen Kindern erlebe."

Außerdem legt Kate viel Wert darauf, dass ihre drei Kleinen Zeit in der Natur verbringen. "Ich glaube, das ist sehr gut für die mentale und körperliche Gesundheit und die Entwicklungsgrundlagen", sagte sie in dem Interview.

MEGA Herzogin Kate und Prinz William mit ihren Kindern Louis, Charlotte und George, Weihnachtskarte 2018

Getty Images Herzogin Kate im Januar 2020 in London

Kensington Royal / Matt Porteous Prinz George, Prinz William, Herzogin Kate und Prinz Louis im Mai 2019

