Ariel Winter (22) startet offenbar ein neues Kapitel! 2009 gelang der Schauspielerin der große Durchbruch in ihrer Rolle Alex Dunphy in der Erfolgsserie Modern Family. Nach insgesamt elf Staffeln wird es keine Fortsetzung der beliebten US-Sendung mehr geben. Zum letzten Drehtag am Set erschien die Beauty noch mit ihrer schwarzen Wallemähne – auf neuen Bildern erstrahlt sie jetzt mit kupferroter Haarpracht!

Ariel verabschiedete sich anscheinend nicht nur von ihrem Alltag bei der Sitcom, sondern auch von ihrer Haarfarbe. Paparazzi erwischten die 22-Jährige am Dienstag beim Verlassen eines Friseursalons in Los Angeles. Mit einem strahlenden Lächeln im Gesicht präsentierte sie ihr welliges Haar in einem leuchtenden Rotton. Anfang des Monats hatte Ariel eine derartige Veränderung schon angekündigt: "Ich kann es kaum erwarten, wieder zu dieser Haarfarbe zurückzukehren", schrieb sie auf Instagram zu einer älteren Aufnahme als Rotschopf.

Bereits im Mai 2019 hatte die Kalifornierin ihre Haare während einer Drehpause der Serie rot färben lassen. Für die Produktion der letzten Staffel musste sie ihren Schopf allerdings wieder umkolorieren, weil ihre TV-Rolle brünett war.

MEGA Ariel Winter im Februar 2020

Instagram / arielwinter Ariel Winter im Februar 2020

Getty Images Ariel Winter im Mai 2019

