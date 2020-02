Während sich Hailey Bieber (23) gerade in Paris bei der Fashion Week aufhält, hat sie ihren Mann Justin (25) zu Hause in Los Angeles gelassen. Anscheinend muss sie aber gerade in der Stadt der Liebe sehr an ihren Superstar-Ehemann denken. Das beweisen nun Paparazzi-Schnappschüsse, die das Model mit einem ganz besonderem Accessoire zeigen. Sie trägt nämlich Ohrringe mit dem Buchstaben "B" – als Erinnerung an Justin?

Ganz in Weiß wurde das Model abgelichtet, als es in der französischen Modemetropole aus einem Luxus-Hotel kam. In einen unifarbenen Rollkragenpulli und einen langen Plüschmantel gehüllt, fallen besonders die großen, goldenen Ohrringe des Promi-Nachwuchses ins Auge. Es sind nämlich Schmuckstücke, die die Initiale ihres neuen Nachnamens abbilden: ein "B". Dieser Buchstabe könnte allerdings nicht nur für den Familiennamen ihres Liebsten, sondern auch für ihren Mädchennamen, Baldwin, stehen.

Bereits seit ihrer Heirat stellt die 23-Jährige mit großer Freude ihren neuen Titel "Mrs. Bieber" zur Schau. Es ist auch nicht die erste Kleider-Hommage, die sie dem "Yummy"-Interpreten widmet: Denn die Blondine besitzt neben einigen Kleidungsstücken, auf denen ihre neue Anrede abgedruckt ist, auch eine komplette "Bieber"-Kette.

