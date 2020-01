Hailey Bieber (23) ist nicht nur ein gefragtes Model, die Ehefrau von Justin (25) ist für viele Fans auch ein ziemlich großes Styling-Vorbild. Ob leger-elegant oder entspannt und cool – die Blondine ist in Sachen Trend immer ganz vorne mit dabei. Nun dürfte die Schönheit ihre Fans aber mit einem besonders lockeren Style überrascht haben: Hailey trug eine Kombi im relaxten Boyfriend-Style!

Paparazzi erwischten die 23-Jährige am Donnerstag auf dem Weg zum Work-out. In äußerst lässiger Kleidung flanierte die Schönheit über einen Parkplatz von Los Angeles: Sie kombinierte eine übergroße Baggy Pants mit einem rot-orange-karierten Oversize-Hemd. Ihren Look rundete Hailey mit einem schlichten Half-Bun und einer dunklen Sonnenbrille ab.

Doch die Laufstegschönheit ist nicht immer so locker vom Hocker unterwegs. Erst vor Kurzem ließ Hailey wieder einmal die absolute Fashionista raushängen. In einem braunen XXL-Mantel und einer Lackleder-Leggings spazierte die blonde Beauty in West Hollywood zu einem Geschäftstermin.

ENT / SplashNews.com Hailey Bieber in Los Angeles, Januar 2020

ENT / SplashNews.com Hailey Bieber, Model

Juliano-AZ/X17online.com/ActionPress Hailey Bieber in West Hollywood

