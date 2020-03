Tyler Cameron (27) hat mit einem schweren Schicksalsschlag zu kämpfen! Am vergangenen Freitagmorgen hätte der Ex-Freund von Model Gigi Hadid (24) einen Auftritt in der Talkshow "Good Morning America" gehabt. Den ließ der ehemalige Kandidat der amerikanischen Version von Die Bachelorette kurzfristig absagen. Der Grund: Seine Mutter Andrea musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Jetzt meldete sich das Male-Model mit einer traurigen Gewissheit: Seine Mama ist verstorben.

"Müssen 'Good Morning America' morgen abbrechen. Familiennotfall", schrieb Tyler am vergangenen Donnerstag via Twitter. Zu diesem Zeitpunkt wurde erstmals bekannt, dass es seiner Mutter nicht gut gehe. Dass sie bereits wenige Stunden später nicht mehr am Leben sein wird, hätte zu diesem Zeitpunkt keiner gedacht. Ihr Gesundheitszustand soll kritisch gewesen sein. "Tyler war am Boden zerstört", verriet eine Quelle gegenüber Us Weekly. Am gestrigen Samstag wurde der Tod der Blondine bestätigt. Die Ursache wurde noch nicht bekannt gegeben.

Kurz vor dem Tod ihrer Mutter teilten Tyler und sein Bruder Ryan ihre Gedanken im Netz. "Gott gibt seinen stärksten Soldaten seine härtesten Schlachten. Bete für meine Mama", meldete sich der Bruder des Reality-TV-Stars via Twitter mit einem Schnappschuss der Verstorbenen.

Instagram / tylerjcameron3 Tyler Cameron im Dezember 2019

Instagram / tylerjcameron3 Tyler Cameron mit einem Hund, Januar 2020

Instagram / ryancameron49 Ryan und Tyler Cameron, Juni 2019



