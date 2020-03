Christina Luft (30) schwebt im siebten Tanz-Himmel! Vergangene Woche bekam sie in der Kennenlern-Show endlich ihren diesjährigen Let's Dance-Promi zugeteilt: Luca Hänni (25). Ihr Freudenschrei zeigte mehr als deutlich, dass sie mit dem DSDS-Gewinner an ihrer Seite super happy ist. Vielleicht auch deshalb, weil sie im vergangenen Jahr mit Oliver Pocher (42) kein ganz einfaches Los gezogen hat? Promiflash hakte bei der Profitänzerin nach.

"Ich habe diese Staffel natürlich das totale Kontrastprogramm, was ja auch mal ganz schön ist", erklärte Christina im Gespräch mit Promiflash. Ja, das Training mit Luca ist mit dem von Oli nicht zu vergleichen. Der Comedian nutzte fast jede sich bietende Gelegenheit, um Witze oder Blödsinn zu machen. Der Sänger hingegen scheint sehr konzentriert bei der Sache zu sein. "Hier habe ich natürlich tänzerisch ganz anderes Potenzial vor mir", betonte die 30-Jährige. Trotzdem hatte sie auch mit Oli eine tolle Zeit: "Beides hat was für sich, muss man dazusagen."

So lustig es mit Oli 2019 auch war, mit Luca hat Christina jetzt einen Tanzpartner, der vielleicht auch Chancen hat, bis ins Finale zu kommen. Sein Debüt in der ersten Liveshow war jedenfalls ein voller Erfolg. Für ihre Salsa zu "Hot in Herre" von Nelly (45) bekamen die beiden insgesamt 22 Punkte von der Jury.

Getty Images Oliver Pocher und Christina Luft bei "Let's Dance"

Anzeige

Instagram / christinaluft "Let's Dance"-Profitänzerin Christina Luft

Anzeige

Getty Images Luca Hänni und Christina Luft in der ersten "Let's Dance"-Liveshow

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de