Claudia Norberg (49) und Michael Wendler (47) sind schon so gut wie geschieden. Dem einstigen Liebespaar fehlt nur noch ein Stempel bis seine Ehe offiziell annulliert ist. Der Schlagerstar ist inzwischen wieder glücklich an seine Laura (19) vergeben. Da Claudia jedoch finanzielle Probleme habe und keine Unterstützung von ihrem Ex bekommen habe, musste sie sogar zeitweise mit Michaels neuer Flamme unter einem Dach leben. Trotz der Krise schwelgt sie nun in positiven Erinnerungen und verriet, warum sie sich damals in den "Egal"-Interpreten verliebt hat.

Im Interview mit Kim Fisher beim MDR Riverboat erzählte die 49-Jährige, dass sie früher sehr verliebt in ihren Ex-Partner gewesen sei: "Er war ja auch 29 Jahre lang ein toller Ehemann und ich war sehr, sehr glücklich mit ihm. Wir haben eine wunderbare Tochter. Nach wie vor. Ich kenne ihn ja, auch privat. Und nicht nur die Kunstfigur auf der Bühne." Was genau sie damit meint, führte sie jedoch nicht weiter aus.

Der Grund für das Liebes-Aus ist nicht eindeutig bestätigt. Markus Krampe, Michaels Manager, stellte klar, dass Laura erst nach der Trennung des Paares ins Spiel kam. Vielmehr soll die Auswanderung nach Florida die Beziehung belastet haben."Micha hat mir selbst erklärt, dass sie es nicht geschafft haben, sich in Florida als Familie neu zusammenzuraufen", erklärte Markus.

Instagram / claudia_wendler_ Claudia Norberg und ihr Hund im Februar 2019 in Florida

Instagram / claudia_norberg_wendler Claudia Norberg im Januar 2020

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller, "Let's Dance"-Kandidatin

