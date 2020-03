Diese Bilder haben wirklich Seltenheitswert! Leonardo DiCaprio (45) und Camila Morrone (22) gehen seit Dezember 2017 gemeinsam durchs Leben. Was anfangs von vielen als kurze Affäre abgestempelt wurde, entpuppte sich im Laufe der Zeit als waschechte Liebe. Doch ihre Beziehung halten die beiden so gut es geht aus der Öffentlichkeit heraus – umso überraschender dürften die aktuellen Schnappschüsse sein: Leonardo und seine Camila schlenderten entspannt durch New York!

Am vergangenen Samstag wurde das Paar im New Yorker Stadtteil Manhattan von Paparazzi erwischt. Ziemlich glücklich flanierte das Duo durch die Straßen der Millionenmetropole. Leo setzte dabei auf einen schwarzen Hoodie, Jeans und weiße Turnschuhe. Seine Liebste passte sich dem Look des 45-Jährigen an: Das Model kombinierte ebenfalls einen entspannten Pullover zu einem lässigen Ledermantel.

Erst Anfang Februar hatte das verliebte Pärchen seine Supporter mit einem gemeinsamen Auftritt bei den Oscars überrascht. Zwar hatten sich die zwei nicht zusammen auf dem roten Teppich blicken lassen – während der Verleihung hatte die 22-Jährige dann aber Platz neben ihrem Freund genommen. Würdet ihr euch freuen, wenn sich Leo und Camila öfter zusammen in der Öffentlichkeit zeigen würden? Stimmt ab!

LRNYC / MEGA Leonardo DiCaprio und Camila Morrone in New York, Februar 2020

LRNYC / MEGA Leonardo DiCaprio und Camila Morrone im Februar 2020

Getty Images Camila Morrone und Leonardo DiCaprio bei den Oscars 2020

Würdet ihr euch freuen, wenn sich Leo und Camila öfter in der Öffentlichkeit zeigen würden? Ja, auf jeden Fall! Nein, das muss nicht sein. Abstimmen Ergebnis anzeigen



