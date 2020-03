Prinzessin Eugenie (29) zeigt bisher unveröffentlichte Fotos von sich! Die Tochter von Prinz Andrew (60) und Sarah Ferguson (60) wuchs unter den Augen der Öffentlichkeit auf. Dass sie Teil der internationalen Schlagzeilen ist, gehörte von Anfang an zu ihrem Alltag. Auch ihre Hochzeit mit Jack Brooksbank (33) im Jahr 2018 vollzog sich unter der Aufmerksamkeit zahlreicher Medien. Nun erinnert Eugenie mit eigenen Throwback-Bildern daran, was für ein niedliches Kind sie einmal war. In einem aktuellen Beitrag macht die 29-Jährige einen Ausflug in ihre Teenie-Zeit – zu einem Urlaub, der ihr ganz besonders am Herzen liegt.

Auf Instagram veröffentlichte die Royal-Lady eine Bilderreihe, die sie dabei zeigt, wie sie in jungen Jahren mit Tieren knuddelt. "Ich hatte das Glück, 2009 in den Mogo-Wildpark zu gehen, als ich meine Tante in Australien besuchte. Es war eine unglaubliche Erfahrung, mit den Tieren zusammen zu sein und ein so engagiertes Team von Menschen zu treffen, die diese wunderbaren Kreaturen unterstützen", schrieb sie dazu. Dass sie sich damals in dem Zoo wohl fühlte, wird beim Anblick der Fotos sofort klar: Mit großen Augen schaut Eugenie überglücklich in die Kamera!

Allerdings ging es der jüngeren Schwester von Prinzessin Beatrice (31) in dem Beitrag weniger darum, sich selbst in jungen Jahren zu zeigen – vielmehr steckte eine Herzensangelegenheit von ihr dahinter. Wegen der Waldbrände in Australien musste der Mogo-Wildpark vor einigen Wochen schließen, das Personal blieb jedoch vor Ort und bekämpfte das Feuer, so dass das Tierzentrum vergangene Woche wieder öffnen konnte. Aus diesem Anlass postete die Enkelin von Queen Elizabeth II. (93): "Ich bin beeindruckt davon, wie menschliche Entschlossenheit und Tatkraft solche schrecklichen Umstände überwinden können."

Anzeige

Getty Images Prinzessin Eugenie im Juni 2017

Anzeige

Instagram / princesseugenie Prinzessin Eugenie, 2009

Anzeige

Splash News Prinzessin Eugenie nach einer Gala in London 2018



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de