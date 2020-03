Anne Wünsche (28) erlebt ein emotionales Treffen! Schon vor einigen Jahren hatte die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin ihrer Community offenbart: Auch wenn ihr jetziger Ex Henning Merten ihre Tochter Miley großgezogen habe – die Kleine ist nicht von ihm. Zu ihrem Erzeuger hatte die Sechsjährige jedoch noch keinen Kontakt – bis jetzt: Gemeinsam mit ihrer Mama traf die Erstklässlerin zum allerersten Mal auf ihren leiblichen Vater!

In ihrer Instagram-Story kündigte Anne die aufregende Verabredung am Samstag an: "Heute Abend haben wir ein Treffen, wegen dem ich echt nervös bin! Mit Mileys Vater!" Wenige Stunden später zeigte sie dann das Papa-Tochter-Date selbst: Auf einem Foto sieht man Miley mit breitem Grinsen an der Seite eines Mannes, dessen Gesicht jedoch durch ein Herz-Emoji verdeckt wird.

Mit dem Vater der Kleinen hatte Anne 2012 eine flüchtige Beziehung geführt. Noch während der Schwangerschaft hatte sie dann Henning kennengelernt, der Miley später adoptierte. Für die Nachwuchs-Influencerin sind jedoch beide Männer wichtig: "Ich hab zwei Papas, und ich nenne die auch Papa. Ich hab einen richtigen Papa und einen zweiten Papa!" erklärte sie auf dem Social-Media-Profil.

Instagram / anne_wuensche Miley Merten mit ihrem leiblichen Vater

Instagram / mileymelodie Miley Merten

Instagram / henning.merten Henning Merten und Miley



