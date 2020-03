Angelina Heger (28) präsentiert stolz ihren Babybauch! Schon in wenigen Monaten werden die ehemalige Bachelor-Kandidatin und ihr Freund Sebastian Pannek (33) zum ersten Mal Eltern. Die Vorfreude der beiden Reality-TV-Stars ist groß – das bewiesen beide zuletzt immer wieder mit Social-Media-Postings. So auch jetzt: Aus dem vermutlich letzten Urlaub zu zweit veröffentlichte Angelina nun einen neuen Schnappschuss ihrer wachsenden Körpermitte!

Was für eine Murmel! Via Instagram teilte die 28-Jährige am Wochenende besagte Aufnahme: Während man im Hintergrund das Meer vor Lanzarote erkennen kann, streckt Angie stolz ihren Sieben-Monats-Bauch in die Kamera. In der Hand hält sie ein Glas Orangensaft. Zu dem Foto fragte die Berlinerin glücklich ihre Fans: "Wie könnte man schöner in den Tag starten?" Ihre Community hatte dem nichts zu erwidern!

Erst vor wenigen Tagen hatte die einstige Rosen-Anwärterin ihre Erfahrungen als werdende Mama geteilt: So habe sie während der ganzen Schwangerschaft kaum unter Übelkeit gelitten und auch sonst keine Beschwerden gehabt. "Ich liebe meine Schwangerschaft!", freute sie sich.

Instagram / angelinaheger Angelina Heger im März 2020

Getty Images Sebastian Pannek und Angelina Heger auf der Berlin Fashion Week 2019

Instagram / angelinaheger Angelina Heger im Urlaub, März 2020



