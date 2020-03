Großer Fashion-Zoff bei DSDS! Am Samstagabend mussten die Teilnehmer der Castingshow noch einmal alles geben: Im finalen Recall ging es um den Einzug in die Top Sieben – und damit in die Liveshows. Doch nicht nur der Gesang spielte dabei eine Rolle. Unter den Kandidaten ging es mächtig zur Sache: Chiara D'Amico und Lorna Hysa gingen sich hinter der Bühne beinahe an den Hals – wegen einer Jacke!

Schon bei ihrem Gruppenauftritt mit Roxettes "It Must Have Been Love" waren die beiden Frauen aneinandergeraten: Lornas Meinung nach suchte ihre Konkurrentin zu sehr die Aufmerksamkeit der Juroren. Nach der Performance ging es dann richtig rund: Chiaras Blazer wurde von den Lampen der Garderoben-Lichter teilweise versengt – die Schuld dafür gab sie Lorna, deren Tasche das Kleidungsstück angeblich an die Glühbirnen gedrückt habe! Nach kurzer Diskussion eskalierte die Situation: "Ist mir doch scheißegal, dass die abgebrannt ist. Wer bist du, mich anzuschreien? Du bist die schlechteste Sängerin", keifte die Blondine, ihre Mitstreiterin entgegnete aufgebracht: "Du bist niemand. Schäm dich. Du bist älter als ich und beleidigst mich!"

Chiara flüchtete sich anschließend weinend in die Arme von Vocal-Coach Juliette Schoppmann (39). Mit Lorna konnte sie sich später nicht mehr vertragen – einen Erfolg dufte sie jedoch feiern: Dank ihrer Darbietung von "Dance Monkey" schaffte sie es in die Live-Shows.

TVNOW / Stefan Gregorowius Die Top Sieben von DSDS 2020

TVNOW / Stefan Gregorowius Lorna Hysa bei DSDS

TVNOW / Stefan Gregorowius Chiara D´Amico, Kandidatin bei DSDS 2020



