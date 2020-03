Er nahm seinen Job richtig ernst! In seinem neuesten Streifen "The Way Back" spielt Oscargewinner Ben Affleck (47) den ehemaligen Basketballspieler Jack Cunningham. Dieser verliert wegen seiner Alkoholsucht alles, versucht sich schließlich an seiner ehemaligen Schule als Trainer, um so seine inneren Dämonen zu bekämpfen. Die Filmstory weist viele Parallelen zum echten Leben des Schauspielers auf: Während der Dreharbeiten befand sich Ben selbst im Entzug.

Schauspielkollege Will Ropp verriet auf der Premiere des Films gegenüber People, dass am Set von Beginn an offen damit umgegangen worden sei, dass Ben sich in Behandlung befand. "Er hatte einen Betreuer, der ihn zum Set brachte und ihn wieder abholte", erzählte Will. Die Dreharbeiten sollen für Ben eine Herausforderung gewesen sein, bei der sich der 47-Jährige seinen inneren Konflikten stellen musste. "Da gibt es einige Dinge an dem Charakter, die ich mit mir selbst in Verbindung bringen kann", gestand der Schauspieler. So habe auch er sich während der Dreharbeiten von seiner Alkoholsucht erholt und hatte zusätzlich mit der Scheidung von Jennifer Garner (47) zu tun. Diese Erfahrungen habe er in seine Schauspielarbeit einfließen lassen.

Für den dreifachen Vater war der Film unter anderem aus diesem Grund besonders wichtig: "Mein Ziel war es, damit etwas Bleibendes zu schaffen", meinte Ben und ergänzte: "Ich bin sehr stolz auf die Idee dahinter, nämlich, dass man sich schweren Dingen stellen sollte und es einem dann besser geht."

