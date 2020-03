Jetzt gehts richtig ab – endlich steht die vierte Staffel der beliebten Netflix-Serie Haus des Geldes in den Startlöchern. Nach ihrem Coup in der spanischen Banknotendruckerei besetzen Tokio (Úrsula Corberó), Denver (Jaime Lorente, 28), Helsinki (Darko Peric) und Co. die Zentralbank. Gerade in Fahrt gekommen, wurden die Fans so richtig auf die Folter gespannt, denn die dritte Staffel endete mit einem riesen Cliffhanger. Jetzt ist endlich der neue Trailer raus und Promiflash hat reingeschaut.

Klar ist: Es wird richtig heftig! Schon zu Beginn von Staffel drei schien es, als sei der Professor (Álvaro Morte) nicht mehr so gut vorbereitet, wie bei seinem ersten großen Überfall. Denn einiges geriet aus dem Ruder und die Zuschauer blieben am Staffelende in bedrückender Ungewissheit. Die ersten Bilder des Trailers verraten: Es geht ordentlich zur Sache! Die Gruppe liefert sich einen Kampf mit der Polizei und dann kommt es auch noch zum Streit innerhalb des Teams. Das könnte ihnen zum Verhängnis werden. Wem kann man überhaupt noch trauen?

Es wird also megaspannend! Bis zum 3. April müssen sich die Fans noch gedulden, dann starten endlich die actionreichen neuen Folgen der spanischen Erfolgsserie. Wird Nairobi (Alba Flores) überleben? Können sie die Inspectora/Lissabon (Itziar Ituño) retten? Und werden sie es alle lebend aus der Zentralbank schaffen? Diese und mehr Fragen werden dann hoffentlich beantwortet.

Anzeige

Getty Images Schauspieler Álvaro Morte bei der Premiere der dritten Staffel "Haus des Geldes", 2019 in Madrid

Anzeige

haus_des_geldes Tokio (Úrsula Corberó) aus der Serie "Haus des Geldes", 2019

Anzeige

Getty Images Die Crew der Serie "Haus des Geldes" während der Premiere der dritten Staffel, 2019 in Madrid



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de