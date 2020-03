Herzogin Meghan (38) hat es auf der royalen Hochzeit 2018 vorgemacht: Sie ist ohne ihren Vater Thomas (75) zum Altar geschritten. Stattdessen begleitete sie Schwiegerpapa Prinz Charles (71) beim Einzug in die Kirche auf Schloss Windsor. Doch damit ist die brünette Amerikanerin nicht die Einzige, die mit der altbekannten Tradition gebrochen hat. Drei weitere Promi-Damen hatten sich dazu entschlossen, den letzten Single-Gang etwas anders zu beschreiten.

Auch Reality-Queen Kim Kardashian (39) entschied sich, bei ihrer Vermählung mit Kanye West (42) 2014 alleine zu ihrem Gatten zu schreiten. Kim betonte laut Hello!, sie fände es lächerlich, dass ihr Stiefvater sie mit 33 noch an einen Mann übergeben soll. Serena Williams' (38) Papa war hingegen schlichtweg zu nervös, um seine Tochter zum Altar zu begleiten. "Wenn er da vorne nicht vor so vielen Menschen stehen möchte, kann ich das vollkommen verstehen", erklärte die Tennislegende.

Schauspielerin und Gattin von Sänger Nick Jonas (27), Priyanka Chopra (37), hatte jedoch nicht mehr die Möglichkeit, von ihrem Vater begleitet zu werden. Da er 2013 an Krebs verstarb, bat die indische Schönheit einfach ihre Mutter, diesen Part zu übernehmen. Auch symbolisch hat die Entscheidung viel für die 37-Jährige bedeutet: Sie wollte Mama Madhu verdeutlichen, dass sie die Rolle ihres Papas Ashok gut übernommen hat.

Instagram / kimkardashian Kanye West und Kim Kardashian an ihrer Hochzeit

IAN WEST/AFP/Getty Images Serena Williams und Alexis Ohanian bei der Royal Wedding auf Schloss Windsor

Splash News Priyanka Chopra und Nick Jonas bei ihrem Hochzeitsempfang



