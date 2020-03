Stefanie Giesinger (23), die Gewinnerin von Germany's next Topmodel 2014, konnte an ihren Erfolg in der Castingshow anknüpfen und ist bekannt für ihre herzliche Art. Das Model ist von den Bildschirmen gar nicht mehr wegzudenken – ob als Influencerin oder Schauspielerin, das Multitalent zeigt viele Facetten. Zum Internationalen Frauentag hat sie auf ihrem Social-Media-Profil ein wunderschönes Pic mit ihrer Mama Helen hochgeladen. Der Clou: Die beiden sehen darauf aus wie Zwillinge.

Das Model und seine Mom sehen sich unglaublich ähnlich. Steffi wird für ihre besondere Ausstrahlung und ihren Zauber bewundert – und auch ihre hübsche Mama kann sich sehen lassen. Die Schönheiten posten zum Weltfrauentag ein ganz besonderes Selfie auf Instagram. Gleiche Haarfarbe, gleiche Frisur, identische Augen und das strahlende Lächeln – es besteht kein Zweifel: Die beiden könnten glatt als Twins durchgehen.

Dazu schreibt Steffi noch einen berührenden Text: "An alle Frauen da draußen, seid stolz auf euch! Ihr seid schön und stark! Unabhängig von eurer Größe, Hautfarbe, Religion oder Sexualität. Lasst niemals jemanden daran zweifeln!" Steffi selbst hat auch schon schwere Zeiten durchgemacht und musste kämpfen. Jetzt sorgt sie für Ermutigung und findet: "Ihr seid schön. Vergesst nicht, euch selbst zu lieben!"

Getty Images Stefanie Giesinger bei der Fashionshow von Miu Miu in Paris

Instagram / stefaniegiesinger Stefanie Giesinger im Oktober 2019

Instagram / stefaniegiesinger Stefanie Giesinger mit ihrer Mama

