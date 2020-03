Auch bei ProSieben werden Maßnahmen gegen das Coronavirus ergriffen! Die Lungenerkrankung Covid-19 verbreitet sich aktuell auch in Deutschland immer stärker aus. Aus diesem Grund verkündete RTL am Donnerstag, bei Shows wie Let's Dance oder Deutschland sucht den Superstar in der nächsten Zeit auf das Publikum zu verzichten. Mit der Entscheidung steht der Sender nicht alleine da: Auch ProSieben schließt die Zuschauer nun aus Sicherheitsgründen aus!

Wenige Stunden nach der Konkurrenz postete auch der süddeutsche Privatsender ein Statement zu dem aktuellen Thema auf Twitter: "Vorsicht ist der beste Schutz vor Covid-19. Bis auf Weiteres produzieren wir ab sofort alle Shows ohne Publikum." Das gelte für die Formate "Joko & Klaas gegen ProSieben", "Wer schläft, verliert!", Late Night Berlin und The Masked Singer.

Aktuell wird aber nicht nur das Publikum aus diversen TV-Shows gestrichen, es werden sogar ganze Veranstaltungen abgesagt: Nachdem ein Spieler des Utah-Jazz-Teams positiv auf die Krankheit getestet worden war, wurde nicht bloß das bevorstehende Spiel abgesagt – die gesamte NBA-Saison wurde vorzeitig beendet!

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Die DSDS-Jury 2019 in der ersten Mottoshow

Anzeige

ProSieben/Claudius Pflug Klaas Heufer-Umlauf bei "Late Night Berlin"

Anzeige

Getty Images Das NBA-Spiel zwischen Utah Jazz und den Denver Nuggets



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de