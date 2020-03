Ailton (46) will es bei Let's Dance nach ganz oben schaffen! 2012 bewies der ehemalige Fußballprofi bereits ordentlich Durchhaltevermögen fernab vom Bolzplatz: Zusammen mit Brigitte Nielsen (56), Rocco Stark (33) und Micaela Schäfer (36) zog der Ex-Kicker ins Dschungelcamp. Für die Urwald-Krone reichte es damals allerdings nicht. Jetzt aber will der 46-Jährige mit seiner Tanzpartnerin Isabel Edvardsson (37) den Siegerpokal abräumen. In den vergangenen Folgen lief das zwar nicht ganz so gut, aber das soll sich nun ändern: Im Promiflash-Interview verriet das Duo seine Taktik!

In der letzten Liveshow wurden der einstige Fußballer und die Profitänzerin für ihren Walzer nur mit mageren 12 Punkten belohnt. "Da ist natürlich das Risiko da, dass wir nach vorne geholt werden", vermutete die Blondine bereits vor der Entscheidung. Das soll aber nicht mehr vorkommen. "Unser Rezept ist ganz einfach: Mit ganz viel Spaß, mit ganz viel Leidenschaft tanzen", erklärte Isabel gegenüber Promiflash. Ailton sei eine Gefühlskanone, die einen zum Lachen bringt. Darin sehe die 37-Jährige auch den Schlüssel zum Erfolg: "Wenn man Spaß dabei hat!"

Am Lampenfieber dürfte es bei Ailton nicht scheitern: "Es ist Freitagabend, du musst tanzen – mit dem Publikum, diese geile Atmosphäre", kam der 46-Jährige gar nicht mehr aus dem Schwärmen heraus. Der Leistungsdruck habe es dennoch in sich: "Natürlich sind die Trainingswochen hart, man hat nur vier Tage, um besser zu werden", stellte der Sportler klar.

Anzeige

Getty Images Ailton und Isabel Edvardsson im Februar 2020

Anzeige

Getty Images Isabel Edvardsson und Ailton im Februar 2020

Anzeige

Instagram / ailtonag Ailton im März 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de