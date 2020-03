Gehen die vergebenen Mädels auf Temptation Island mit den Single-Ladys der Staffel zu hart ins Gericht? In der vergangenen Folge des Fremdflirtformats bekamen Hanna Annika, Pia Peukmann, Siria Campanozzi und Michelle Daniaux zum ersten Mal Ausschnitte aus der Villa ihrer Partner zu sehen – und somit auch von den aktuellen Verführerinnen! Spätestens nach der feuchtfröhlichen Whirlpool-Szene war allerdings Schluss mit lustig für die vier. Kein Wunder also, dass Pia doch sehr deutliche Worte für die Damen fand. Christina Dimitriou war vergangenes Jahr in derselben Situation – und auch sie hatte die Single-Frauen damals mit Kraftausdrücken betitelt. Kann sie die Reaktionen in diesem Jahr nachvollziehen?

Während Pia in diesem Jahr die Verführerinnen als "N*tten" bezeichnete, hatte Christina in der Staffel zuvor ebenfalls deftige Worte gewählt, um sich über Anastasiya Avilova (31) zu echauffieren. Dass die aktuellen Kandidatinnen so auf Krawall gebürstet sind, wie sie damals, kann sie deshalb sehr gut verstehen, wie die Dortmunderin im Gespräch mit Promiflash offenbarte: "Ich habe ja auch so reagiert. Ich habe ja damals nicht alle beleidigt. Und das ist auch dieses Mal so. Die Singles sind ja nicht alle heftig, sondern es gibt da ein paar Ausnahmen, die echt abgefuckt sind", stellte sie klar. Für Pia, Hanna, Siria und Michelle gibt es also Vorjahres-Support!

Christina kann auch ein Jahr nach ihrer Teilnahme noch nicht verstehen, wie man sich ernsthaft als Single-Dame für das Format bewerben könne: "Meine Meinung ist, eine Frau, die sich für sowas bewirbt, ist sowieso nicht normal im Kopf. Es geht nicht nur darum, dass du deine Gage kriegst, weil das ist jetzt auch nicht so viel. Aber wahrscheinlich ist es der Fame, weil jeder mittlerweile einfach nur noch auf sowas achtet, dieses Oberflächliche, einfach vor der Kamera stehen und präsent sein", wetterte sie im Promiflash-Interview.

