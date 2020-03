Bella Hadid (23) fühlt sich in ihrem Körper sichtlich wohl. Als Supermodel ist es die US-Amerikanerin gewohnt, viel nackte Haut zu zeigen. Kein Wunder also, dass die Schwester von Gigi Hadid (24) auch im Netz ihren knackigen Körper immer wieder präsentiert. In einem neuen Post macht die Brünette ein lässiges Spiegelselfie, während sie genüsslich einen Burrito isst. Pikant: Bella ist dabei oben herum völlig nackt.

In ihrer Instagram-Story teilt das Supermodel diesen ungewöhnlichen Schnappschuss mit ihren Followern. "Nur ein Mädchen und ihr Burrito", schrieb die 23-Jährige zu dem Foto und packte auf eines ihrer Augen ein Herz-Emoji. Ihre Hand, in der sie ihren Snack hält, bedeckt dabei ihre Brüste. Tatsächlich trägt Bella auf dem Bild lediglich eine Hose, Sneakers und ein Cap. Auch wenn es eher ungewöhnlich ist, sein Essen mit nacktem Oberkörper zu verputzen, werden die Fans des freizügigen Models vermutlich wenig schockiert über den Post sein.

Erst vor wenigen Wochen präsentierte sich die 23-Jährige oben ohne in einem Pariser Hotelzimmer. Dort nächtigte Bella, während sie auf der Fashion Week arbeitete. Selbst auf dem Laufsteg konnte sie es nicht lassen und zeigte ihre Nippel durch ein transparentes Outfit.

Anzeige

Instagram / bellahadid Bella Hadid

Anzeige

Getty Images Gigi und Bella Hadid auf der US-Premiere von "Being Serena"

Anzeige

Instagram / bellahadid Bella Hadid 2020

Getty Images/ Thierry Chesnot Collage: Bella Hadid läuft für Vivienne Westwood auf der Fashion-Week in Paris im Februar 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de