Mitten im nächsten Schwangerschafts-Endspurt erinnert sich Josephine Welsch an ihre ersten Baby-Erfahrungen zurück. Die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin ist aktuell in freudiger Erwartung von Zwillingen und befindet sich bereits kurz vor deren Geburt. Für Josephine Grund genug, ihr erstes Entbindungserlebnis noch einmal Revue passieren zu lassen. Sohnemann Tristan kam bei einer Wassergeburt zur Welt – doch bis dahin war es ein anstrengender Weg.

Jospehine erinnert sich auf Instagram noch genau an die Strapazen während der Zeit, in der ihr Söhnchen zur Welt kam: "Was für mich eigentlich das Schlimmste gewesen ist: Man hat diese Schmerzen und denkt: Okay, also drei Stunden würde ich das vielleicht aushalten, aber keiner kann einem sagen, wie lange es dauern wird." Nach drei Stunden sollte sich die Schauspielerin in eine Badewanne begeben – sie hatte sich eine Wassergeburt gewünscht. "Kurz vor der Wanne kam die nächste Wehe. Die Hebamme hielt die Hände unter mich, weil sie anscheinend dachte, der kleine Mann könnte genau jetzt kommen", weiß Josephine noch. Erst in diesem Moment sei ihre Fruchtblase geplatzt.

Als die Blondine kurz darauf endlich ins warme Nass gleiten durfte, ging es los: "Drei Wehen später war er da. Ich konnte ihn selbst aus dem Wasser heben und mir auf die Brust legen." Der kleine Tristan sei damals sofort ganz entspannt gewesen.

Instagram / josephine_welsch Josephine Welsch im Februar 2020

Instagram / wolf.hard8 Josephine Welsch mit ihrem Partner Robert Dallmann und ihrem gemeinsamen Sohn

Instagram / josephine_welsch Josephine Welsch und ihr Partner Robert "Wolf" Dallmann im März 2020



