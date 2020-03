Sind sie nun offiziell zusammen? Seit Februar heizt KJ Apa (22) mit Fotos die Gerüchteküche an, die ihn mit seiner vermeintlich neuen Freundin Clara Berry zeigen. Der Riverdale-Star soll das französische Model auch schon in Paris besucht haben – und die 26-Jährige soll umgekehrt bereits in KJs Wahlheimat Los Angeles gewesen sein. Nun sorgten die beiden mit einem neuen Foto für weitere Spekulationen.

Auf Instagram teilte der Schauspieler einen Schnappschuss, den er nicht seiner Angebeteten direkt, sondern ihrem gemeinsamen Freund Leonard Mauduit widmete. Dieser hatte Geburtstag und dazu wünschte der Neuseeländer ihm alles Gute. Das Trio umarmt sich auf dem Foto und strahlt dabei um die Wette. Damit ist aber noch nicht bestätigt, dass das Paar wirklich in einer Beziehung ist. Denn die vermeintlichen Turteltauben halten ihr Privatleben geheim.

Dem 22-jährigen Schauspieler wurde dieses Jahr bereits eine Beziehung mit seinem Co-Star Britt Robertson (29) nachgesagt. Die beiden werden demnächst in dem Streifen "I Still Believe" zum zweiten Mal als Liebespaar auf der Kinoleinwand zu sehen sein. Bei der Premiere erschienen sie zusammen auf dem roten Teppich.

Getty Images KJ Apa bei der "I Still Believe"-Premiere in Hollywood im März 2020

Instagram / kjapa KJ Apa, Leonard Mauduit und Clara Berry im März 2020

Getty Images Britt Robertson und KJ Apa bei der "I Still Believe"-Premiere in Hollywood im März 2020

