Ein weiterer The Masked Singer-Promi wurde enthüllt! In der zweiten Folge traten neun kostümierte Promis in der Show gegeneinander an. Aus den insgesamt vier Duellen gingen klare Favoriten des Publikums heraus. Der Hase, die Fledermaus, die Kakerlake und die Göttin mussten hingegen zittern. Das Zuschauervoting wählte anschließend die Fledermaus raus – dieser Star musste seine Maskerade lüften. Doch wer steckte unter dem coolen Kostüm?

Die Zuschauer voteten die Fledermaus bereits in der zweiten Show raus – trotz umwerfender Show-Einlage! Vielleicht wollten die User aber auch einfach unbedingt wissen, welcher Promi unter der Maskerade steckt? Und die Augen der Juroren waren groß: Denn Franziska Knuppe (45) verbarg sich unter dem pinken Glitzer-Kostüm! Genau darauf tippten Rea Garvey (46), Ruth Moschner (43) und Elton (48) auch – und trafen damit komplett ins Schwarze! Die Zuschauer hingegen tippten auf Lena Meyer-Landrut (28) oder auch Rebecca Mir.

Für Franziska war es wirklich eine besondere Show in dieser Woche. Denn die Beauty musste vor einem fast leeren Studio performen. Wegen der Ansteckungsgefahr des Coronavirus wurde das Live-Publikum gestrichen. Der Sender sorgte allerdings mit Applaus vom Band für Stimmung.

Bieber,Tamara/ActionPress Franziska Knuppe beim Dreamball 2019 in Berlin

Christoph Hardt / Future Image / ActionPress Die "The Masked Singer"-Fledermaus

Christoph Hardt / Future Image / ActionPress Der "The Masked Singer"-Hase



