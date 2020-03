Hinter dieser Innovation steckt eine bewegende Geschichte! Vergangenen Dienstagabend wagte sich Thomas Müller in Die Höhle der Löwen – und stellte den Investoren Frank Thelen (44), Judith Williams (47) und Co. seine Idee vor: Mit curassist hat der Krankenpfleger eine App entwickelt, die es anderen selbstständigen Pflegern ermöglichen soll, den Beruf auch auf dem freien Markt selbstbestimmt auszuüben. Doch wie genau entstand die Idee für das Dienstleistungsportal? Im Promiflash-Interview erzählt Thomas jetzt die emotionale Story hinter curassist.

Ursprünglich sollte seine Karriere nämlich ganz anders verlaufen: "Ich hatte mit 21 mein erstes Unternehmen gegründet und damit auch viel Erfolg. Mit 28 wurde ich jedoch durch eine Krankheit aus der Bahn geworfen und erkannte so, was im Leben wirklich wichtig ist", betont Thomas. So kam er zum ersten Mal persönlich mit dem Thema Pflege in Verbindung. "Mich faszinierte die Arbeit der Pfleger und Pflegerinnen derart, das ich eine Ausbildung machte und die IT-Welt hinter mir ließ. Es war aber erschreckend, wie viel anders die Pflegewelt im Vergleich zur normalen Wirtschaft läuft, und wie mit den Pflegekräften umgegangen wird."

In allen anderen Berufen sei es kein Problem, sich selbstständig zu machen. "Aber in der Pflege wird eine Hürde nach der anderen aufgestellt", ärgert sich Thomas – und genau diesen Missstand wolle er mit curassist unbedingt aus der Welt schaffen. Die Löwen berührte der engagierte Gründer, der das "System verändern will", sehr. Gemeinsam investieren Carsten Maschmeyer (60) und Dagmar Wöhrl (65) eine halbe Million Euro für 30 Prozent der Firmenanteile.

TVNOW / Bernd-Michael Maurer Thomas Müller bei "Die Höhle der Löwen"

TVNOW / Bernd-Michael Maurer Die "Die Höhle der Löwen"-Investoren

TVNOW / Bernd-Michael Maurer Carsten Maschmeyer, Investor bei "Die Höhle der Löwen"



