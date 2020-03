Nur einen Tag nach der Geburt ihrer Tochter Violetta Lisboa bietet Bruna Rodrigues (26) intime Einblicke. Als Model ist die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin eigentlich das ganze Jahr über perfekt in Form. Nicht einmal während ihrer Schwangerschaft veränderte sich ihre Figur – natürlich mit Ausnahme ihrer wachsenden Körpermitte. Erst am Montag meldete sich Bruna mit der freudigen Nachricht, dass ihre Tochter auf der Welt sei. Und nur 24 Stunden später präsentierte sie ihrer Community ihren After-Baby-Body im Netz.

Auf Instagram veröffentlichte Bruna am Dienstag ein Foto von sich in Unterwäsche. Die Frankfurterin sieht eigentlich aus wie vor ihrer Schwangerschaft, nur eine leichte Wölbung ihres Bauches lässt überhaupt erahnen, dass sie erst kürzlich ein Kind zur Welt gebracht hat. Zu dem ehrlichen Beitrag schrieb Bruna: "Eine natürliche Geburt zu überstehen, zeigt mir, wie stark unser Körper sein kann."

Die Zeit der Schwangerschaft sei die glücklichste in Brunas Leben gewesen. Dennoch gibt die dunkelhaarige Schönheit auch offen preis, wie hart die Phasen während und nach einer Entbindung sein können: "Ich habe während der Geburt selbst geglaubt, dass ich es nicht schaffen würde. Es war schwierig, es hat weh getan und, um ehrlich zu sein, es tut immer noch weh." Sie brauche nun erst einmal Zeit, das Erlebte zu verarbeiten.

Instagram / bruna.rodrigue Bruna Rodrigues und ihre Tochter Violetta Lisboa

Instagram / bruna.rodrigues Bruna Rodrigues im Februar 2020

Instagram / bruna.rodrigues Bruna Rodrigues mit ihrer Tochter Violetta



