Willow Smith (19) wagt eine radikale Typ-Veränderung! Die Tochter der Hollywood-Stars Will Smith (51) und Jada Pinkett-Smith (48) hatte bereits im Alter von zwölf Jahren einen mutigen Schritt gewagt: Sie hatte sich ihren Kopf kahl rasiert. Damals hatte sie sich von ihrem eigenen Song "Whip Your Hair" inspirieren lassen, dessen Aussage ist, einfach das zu tun, was man möchte. Und jetzt hat sie es wieder getan: Willow hat ihre langen Dreadlocks ratzekahl entfernt!

Willows Freund und Musikpartner Tyler Cole teilte vor wenigen Tagen auf seinem Instagram-Account ein Bild, auf dem er der Sängerin eigenhändig mit einem Rasierer die Strähnen entfernt. Das Ganze geschah im Rahmen einer Ausstellung im Museum of Contemporary Art in Los Angeles. Bei dem Kunstakt, der "Die Angst" hieß, ließ sich das Paar für 24 Stunden in einer großen Glasbox einsperren. Vor den Zuschauern stellten sie in dieser Zeit die verschiedenen Phasen von Furcht dar, unter anderem Paranoia, Traurigkeit und Akzeptanz.

Dies soll Willow laut einem Insider von Hollywood Life auch zu dem Beauty-Wagnis bewegt haben: "Willow hat sich aus symbolischen Gründen den Kopf rasiert, sie will die Vergangenheit hinter sich lassen. Sie hatte mit Ängsten zu kämpfen, aber sie fühlt sich nun stark und bereit, ihr Leben in die Hand zu nehmen", erklärte die Quelle.

Anzeige

Getty Images Willow Smith, Sängerin

Anzeige

Getty Images Willow Smith und Tyler Cole, 2019

Anzeige

Instagram / existentialcrisisboy Sängerin Willow Smith



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de